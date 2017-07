Der Autobauer Daimler will drei Millionen Diesel-Autos umrüsten. Der Vorstand habe einen entsprechenden Beschluss gefasst, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Damit solle das Vertrauen in die Antriebstechnologie gestärkt werden, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche. "Wir sind davon überzeugt, dass der Diesel nicht zuletzt wegen seiner niedrigen CO2-Emissionen auch künftig ein fester Bestandteil im Antriebsmix sein wird", hieß es. Die Maßnahmen für nahezu alle EU5- und EU6-Fahrzeuge in Europa würden "in enger Zusammenarbeit mit den deutschen Zulassungsbehörden durchgeführt", so Daimler weiter. Das Unternehmen investiert dafür nach eigenen Angaben einen Betrag von rund 220 Millionen Euro, für die Autoinhaber entstünden keine Kosten.

Mit der Umsetzung werde in den nächsten Wochen begonnen. Daimler war zuletzt verstärkt in den Fokus von Ermittlungen geraten. So wird dem Unternehmen ähnlich wie bei Volkswagen vorgeworfen, mit einer mutmaßlich illegalen Abgassoftware manipuliert zu haben.