Die Niederlande tolerieren den Verkauf von Cannabis. Als erstes Land der Welt geht Uruguay nun einen Schritt weiter: Es erlaubt den Verkauf an registrierte Nutzer - und regelt auch den Anbau.

Als weltweit erstes Land erlaubt Uruguay von Mittwoch an den Verkauf von Marihuana in ausgewählten Apotheken. Registrierte Nutzer können landesweit zwei Sorten Hanf in Mengen von maximal zehn Gramm pro Woche erwerben.

Nach Angaben des staatlichen Cannabis-Institutes haben sich bisher knapp 5000 Bürger für den Kauf registriert. Etwa 70 Prozent seien Männer, die meisten im Alter zwischen 30 und 44 Jahren. Das Gramm Marihuana kostet in der Apotheke knapp 1,30 Dollar - und ist damit billiger als beim Dealer.

Es wird geschätzt, dass dem illegalen Markt damit sieben Millionen Dollar entzogen werden können. "Das ist ein wichtiger Schlag. ...

