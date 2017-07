Schaffhausen - Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat im ersten Halbjahr 2017 klar mehr Aufträge erhalten und auch mehr verkauft als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Der Auftragseingang legte um knapp 12% auf 2,07 Mrd CHF zu und der Umsatz um 7% auf 1,99 Mrd. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte lag der Umsatz um 8% über dem Vorjahr. Alle drei Divisionen hätten zum Umsatzwachstum beigetragen, am meisten sei aber die Division Piping Systems gewachsen, teilt Georg Fischer am Mittwoch mit.

Der EBIT erhöhte sich um 9,8% auf 168 Mio CHF noch etwas deutlicher. Die EBIT-Marge verbesserte sich dabei um 20 Basispunkte auf 8,4% und die Rendite auf dem ...

