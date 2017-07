Düsseldorf - Die britischen Währungshüter dürften kurzzeitig Aufatmen: Die Inflation im Vereinigten Königreich hat sich im Juni aufgrund rückläufiger Ölpreise überraschend von 2,9% auf 2,6% in der Jahresrate abgeschwächt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit dürfte der Druck auf die Währungshüter kurzfristig abnehmen, zeitnah den Leitzins zu erhöhen. Die Analysten würden ohnehin davon ausgehen, dass die BoE den Leitzins sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr unverändert belasse, auch wenn die Teuerung aufgrund der Brexit-bedingten Abwertung des Britischen Pfundes noch über dem zentralen Inflationsziel von 2% verharren dürfte. Das Britische Pfund habe sich nach der Veröffentlichung abgeschwächt. Der Euro habe zum Pfund Sterling auf rund 0,8850 GBP angezogen. (19.07.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...