THYSSENKRUPP - Thyssen-Krupp streicht Stellen im Aufzugsbau. Die Vorzeigesparte des Konzerns verschärft für ihre Renditeziele den Sparkurs. Nach Angaben der IG Metall stehen 333 Stellen auf der Kippe, weil Thyssen-Krupp sparen und dazu einen Teil der Arbeiten auslagern will. "Dieser Horrorkatalog stößt auf breite Ablehnung in der Belegschaft", hieß es von der Gewerkschaft. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte, dass das Werk mit seinen derzeit 1200 Beschäftigten "nachhaltig Verluste schreibt und dringender Handlungsbedarf" bestehe. (FAZ S. 25)

DEUTSCHE BÖRSE - Der Druck auf die Deutsche Börse steigt. So untersucht die Aufsicht routinemäßig möglichen Marktmissbrauch und Insiderhandel beim Börsendebütanten Naga. Dadurch könnte auch das neue Marktsegment Scale in Verruf geraten. Auch die Affäre um die Aktienkäufe von Börsenchef Kengeter zieht weiter Kreise. Die Aufsicht prüft, ob der Vorstand noch seinem Amt nachgehen kann. (Handelsblatt S. 30)

DEUTSCHE BAHN - Um den Wandel bei der Deutschen Bahn zu beschleunigen soll der neue Posten eines Digitalisierungs-Vorstandes geschaffen werden, der auch den Bereich Technik übernimmt. Die sechsköpfige Findungskommission hat sich nach Informationen der WELT darauf verständigt dem Aufsichtsrat die Verpflichtung der Informatikerin Sabina Jeschke vorzuschlagen. Diese Personalie ist unproblematisch. Anders sieht es beim neuen Güterverkehrsvorstand aus. Hier hat sich die Findungskommission anscheinend darauf verständigt, den derzeitigen Cargo-Chef Jürgen Wilder vorzuschlagen. Die Frauenriege im Aufsichtsrat, die SPD und zum Teil auch die Bahn-Gewerkschaft EVG setzt aber auch hier auf eine Frau, der Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta. (Welt S. 12)

BERTELSMANN - Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music sind zum wichtigsten Wachstumsmotor der Musikindustrie geworden - und trotzdem hochumstritten: Musiker beschwerten sich vor allem über den Marktführer und Streaming-Pionier Spotify. Dieser speise sie mit winzigen Lizenzzahlungen ab und entwerte damit ihre Musik. Hartwig Masuch, der oberste Musikmanager des Gütersloher Medienkonzerns Bertelsmann, glaubt, dass sich der Zorn gegen den falschen Adressaten richtet: In Wahrheit seien es doch vor allem die großen Plattenfirmen, die beim Streaming zu Lasten der Musiker abkassierten. "Es bleibt viel Geld bei den Plattenlabels", sagt Masuch in einem Gespräch mit der FAZ in London. Die Branche biete den Musikern nicht den "bestmöglichen Gegenwert" beim Musikstreaming. (FAZ S. 23)

