Die USA haben die Türkei für die Veröffentlichung von Stützpunkten amerikanischer Soldaten in Syrien kritisiert. Damit würde der Nato-Partner US-Truppen in Gefahr bringen, so das Verteidigungsministerium.

Die USA haben ihren Nato-Partner Türkei für die Veröffentlichung von Informationen über die Stützpunkte amerikanischer Soldaten in Syrien kritisiert. Die USA könnten zwar nicht klären, wer der Hinweisgeber für den entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu gewesen sei, sagte Eric Pahon, Sprecher des Verteidigungsministeriums, am Mittwoch. "Aber wir wären sehr besorgt, wenn Vertreter eines Nato-Verbündeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...