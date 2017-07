Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) erhöht die Dividende um 5 Cents bzw. 8,6 Prozent auf 63 US-Cents je Aktie vierteljährlich. Der Konzern aus New Britain in Connecticut startete 1877 mit der Ausschüttung einer Dividende. Seitdem wurden 140 Jahre ununterbrochen Zahlungen an die Aktionäre geleistet. Unter den Industriekonzernen an der Wall Street ist dies Rekord. ...

