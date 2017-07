Nachdem die Situation zwischen Deutschland und der Türkei sich weiter zugespitzt hat, kündigt Außenminister Gabriel jetzt Konsequenzen an. Die Reisehinweise werden verschärft. Folgen gibt es auch für die Wirtschaft.

Nachdem Anfang der Woche der Menschenrechtler Peter Steudtner und fünf weitere Aktivisten wegen Terrorverdachts in Istanbul in festgenommen wurden, folgt eine diplomatische Eskalation auf die nächste. Am Mittwoch brach Außenminister Sigmar Gabriel seinen Türkei-Urlaub ab, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz war in die Planungen um den weiteren Umgang mit der Türkei einbezogen. Jetzt kündigte Gabriel erste Konsequenzen für das Verhalten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogans an.

Gabriel kündigte an, dass die Bundesregierung deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei nicht länger befürworten könne, wenn jedes rechtlich einwandfrei handelnde Unternehmen damit rechnen müsse, als Terrorunterstützer bezeichnet zu werden. Außerdem kündigte er eine Verschärfung der Reisehinweise für die Türkei an.

Man habe immer wieder Geduld geübt, sich zurückgenommen und darauf gesetzt, dass in der Türkei die Vernunft zurückkehre. "Immer wieder sind wir enttäuscht worden", sagte Gabriel. Wer jetzt wieder überlege die Todesstrafte einzuführen, wolle das Rad der Geschichte zurückdrehen. Der Außenminister betonte noch einmal, dass Steudtner sich in keinster Weise strafbar gemacht habe und verurteilte die Inhaftierung des Menschenrechtlers scharf. Man erhoffe sich dadurch eine "Rückbesinnung der türkischen Regierung auf die europäischen Werte". "It takes two to tango", sagte Gabriel, was auf deutsch soviel heißt wie: Es braucht zwei zum Tango tanzen.

Bereits am Dienstag war der türkische Botschafter deswegen in Berlin einbestellt worden. Dem türkischen Botschafter wurde dem Auswärtigen Amt zufolge "klipp und klar gesagt, dass die Verhaftung von Peter Steudtner und anderen Menschenrechtsaktivisten nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel und schon gar nicht vermittelbar ist". Die gegen ihn erhobenen Terrorismusvorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen. Er müsse unverzüglich freigelassen werden. Das Vorgehen gegen Menschenrechtsorganisationen sei eine ...

