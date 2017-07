In den sozialen Medien wird gerne gemeckert. Die Menschen sehen sich als Opfer. Sie geben anderen die Schuld an ihrer Misere. Ich wollte einen Blog für ein positives Publikum schreiben. Für Menschen mit Energie. Mit Optimismus. Ich habe diese Leser angezogen. Es ist beeindruckend. Lest Euch den folgenden Leserbrief durch. Larissa hat eine Vision. Ein Ziel. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...