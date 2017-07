BASF-Chef Kurt Bock ist nicht als Schönfärber bekannt. Doch nun verbreitet Bock, der auch dem Branchenverband VCI vorsitzt, Zuversicht. Der Aufschwung kommt jetzt auch bei den mittelständische Chemie-Unternehmen an.

Die deutsche Chemieindustrie sieht sich weiter im Aufwind und signalisiert zusehends Optimismus auch für das zweite Halbjahr. So hat jetzt der Verband der chemischen Industrie (VCI) zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose angehoben. Er geht jetzt von einem Produktionswachstum von 1,5 Prozent aus, während man bisher nur ein Prozent Wachstum unterstellt hatte. Zu Jahresbeginn hatte sich die Branche sogar nur ein Plus von 0,5 Prozent zugetraut.

"Die Stimmung in der Branche ist derzeit insgesamt gut", sagt VCI-Präsident Kurt Bock , der im Hauptberuf den Branchenführer BASF leitet. "In allen für die deutsche Chemie wichtigen Märkten rechnen die Unternehmen bis ins kommende Jahr hinein mit einem stabilen Wirtschaftswachstum." Anders als in der Vergangenheit sind nach Aussage Bocks auch die mittelständischen Unternehmen der Branche relativ positiv gestimmt.

Auch die Umsatzentwicklung wird von den Branchenstatistikern positiver eingeschätzt. Der VCI rechnet nun für Deutschlands viertgrößten Industriesektor von einem Plus von fünf Prozent auf etwa 194 Milliarden Euro aus, während man bislang nur mit einem Wachstum der Erlöse von 3,5 Prozent kalkulierte.

All das deutet auf eine anhaltend starke Entwicklung auch bei den großen Akteuren der Chemieindustrie. In seiner Rolle als BASF-Chef hatte sich Bock dagegen bisher eher vorsichtig geäußert und auf Risiken für die Entwicklung im zweiten Halbjahr verwiesen. Bei der Vorlage der VCI-Zahlen klang er jetzt weniger zurückhaltend. Die führenden Unternehmen der Branche werden ihre Halbjahreszahlen indessen erst in den kommenden drei Wochen vorlegen, BASF und Bayer publizieren ihre Quartalsberichte am nächsten Donnerstag.

