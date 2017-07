Das valenzianische Unternehmen Freshdeal hat in weniger als einem Jahr Tätigkeit mehr als 2.300 Unternehmen in dem Gartenbausektor aus mehr als 120 Ländern weltweit erreicht, die auf seine digitale Plattform setzen, um ihre Transaktionen auszuführen. Es ist die erste Plattform für Geschäftsleute in dem Agrartechnologiesektor, die in Spanien entstanden ist, berichtete das...

Den vollständigen Artikel lesen ...