Küsnacht - Im 2. Quartal erzielte die BB Biotech-Aktie eine Gesamtrendite von 4.2% in CHF, 1.6% in EUR und 9.0% in USD. Der Innere Wert (NAV) stieg um 3.2% in CHF, woraus ein Quartalsgewinn von CHF 103 Mio. resultiert. Dieser vergleicht sich mit einem Gewinn von CHF 36 Mio. im Vorjahreszeitraum. Schlug im 1. Halbjahr 2016 noch ein Verlust zu Buche, kann BB Biotech die ersten sechs Monate 2017 mit einem Nettogewinn von CHF 478 Mio. abschliessen. Mit der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson endet eines der erfolgreichsten Engagements von BB Biotech. Das Investment hat der Beteiligungsgesellschaft kumulierte langfristige Gewinne von über CHF 750 Mio. eingebracht. Dank des Mittelzuflusses aus der Übernahme konnte BB Biotech die Beteiligungen an Alexion, Alder, Avexis, Esperion, Halozyme, Intra-Cellular, Neurocrine Biosciences und Radius Health aufstocken. Auf Unternehmensseite gab es zahlreiche positive Ereignisse, während auf der gesundheitspolitischen Seite - vor allem in den USA - unverändert Unsicherheit herrscht. Der Ausgang der Debatte im US-Kongress um das Gesundheitsgesetz ist nach wie vor ungewiss. Folglich kann eine temporär höhere Volatilität nicht ausgeschlossen werden.

Gesundheitsaktien boten im 2. Quartal 2017 eine bessere Performance als die breiten Aktienindizes. So legten der MSCI Healthcare Index 7.1% und der Nasdaq Biotechnology Index 5.9% zu (jeweils in USD). Auch die breiter gefassten lokalen Aktienmärkte überzeugten durch eine positive Entwicklung: Der Euro Stoxx 600 legte 1.2% (in EUR), der S&P 500 3.1% (in USD) und der Swiss Performance Index SPI +5.1% (in CHF) zu.

Hintergrund für diese erfreuliche Entwicklung waren Währungsverschiebungen im Zusammenhang mit politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Die US-Notenbank hob ihren Leitzins an, der Ausgang der französischen Parlamentswahlen sorgte für eine Stabilisierung der politischen Landschaft Europas und es waren erste Auswirkungen des Brexit zu beobachten (wobei inzwischen bereits von einem Brexodus die Rede ist). Diese und weitere Faktoren führten zu einer Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro um mehr als 6% und gegenüber dem Schweizer Franken um über 4%, während das Pfund Sterling im 2. Quartal etwas fester notierte.

Aktien aus dem Gesundheitssektor, darunter auch Titel von Medikamentenherstellern, wurden durch positive unternehmerische Fundamentaldaten getrieben, aber auch durch anhaltende Gerüchte über eine mögliche Abschaffung und den Ersatz des Affordable Care Act (Obamacare). Eine diesbezügliche Entscheidung musste jedoch erneut verschoben werden, da der jüngste Gesetzesentwurf der Republikaner dem Senat noch nicht zur Abstimmung vorgelegt werden konnte. BB Biotech liegt bisher mit ihrer Prognose richtig, dass Veränderungen der Preispolitik für Medikamente in den USA eher evolutionär als revolutionär ausfallen werden.

Performance von BB Biotech im 2. Quartal und im 1. Halbjahr 2017

Die Aktie von BB Biotech erzielte im 2. Quartal 2017 eine Gesamtrendite von 4.2% in CHF, 1.6% in Euro und 9.0% in USD, die die kurzfristigen Währungsfluktuationen widerspiegelt. Der Innere Wert (NAV) stieg um 3.2% in CHF, 0.7% in EUR und 8.0% in USD. Daraus resultiert für das 2. Quartal ein Nettogewinn von CHF 103 Mio. gegenüber einem Ergebnis von CHF 36 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum.

In der 1. Jahreshälfte verzeichnete BB Biotech eine Gesamtrendite von 12.2% in CHF, 8.8% in EUR und 19.4% in USD, während der NAV um 16.1% in CHF, 13.1% in EUR und 23.5% in USD zulegte. Für das 1. Halbjahr ergibt sich daraus ein Nettogewinn von CHF 478 Mio. gegenüber einem Verlust von CHF 1 170 Mio. im 1. Halbjahr 2016.

BB Biotechs Investitionsgrad stieg von 106.8% zu Jahresbeginn auf 109.5% per Ende des 1. Quartals, sank jedoch bis zum Ende des 2. Quartals 2017 auf 100.1% (ohne Leverage). Die vorliegenden Finanzdaten zeigen auf, dass BB Biotech die Herausforderungen zu Beginn des letzten Jahres gemeistert hat und sich wieder auf Wachstumskurs befindet.

BB Biotechs Portfoliounternehmen erreichten wichtige Meilensteine

Actelions Aktienkurs notierte während des 2. Quartals bei rund USD 280 pro Aktie, was dem von Johnson & Johnson unterbreiteten Übernahmeangebot nach der offiziellen Ankündigung der Akquisition im Januar 2017 entspricht. Somit hat ...

