Perlen - Die CPH-Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 5,5% auf CHF 231,7 Mio. und erreichte ein leicht positives operatives Ergebnis, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Ergebnisse der Bereiche Chemie und Verpackung entwickelten sich demnach erfreulich, während die gestiegenen Altpapierpreise den Bereich Papier bremsten.

"Alle Geschäftsbereiche steigerten im ersten Halbjahr 2017 die Umsätze und die CPH-Gruppe realisierte eine Umsatzzunahme von 5,5% auf CHF 231,7 Mio.", sagt Peter Schildknecht, CEO der CPH Chemie + Papier Holding AG. "Die gruppenweit umgesetzten Massnahmen zur Steigerung der Effizienz und zur Senkung der Kosten wurden im Wesentlichen durch höhere Rohstoffpreise zunichtegemacht." Bei einem EBITDA von CHF 16,5 Mio. erreichte das Betriebsergebnis (EBIT) dennoch positive CHF 1,1 Mio. Da die ausserordentlichen Aufwendungen des Vorjahres wegfielen, verbesserte sich das Nettoergebnis leicht auf CHF -2,2 Mio.

Der Bereich Chemie profitierte von der anziehenden Wirtschaft und legte in den hochwertigen Produktbereichen überdurchschnittlich zu. Der Spatenstich in Zvornik ist erfolgt und das neue Produktionswerk in Bosnien-Herzegowina ...

