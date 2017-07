Aachen (ots) -



Die Weltklasse-Springreiterin über die Faszination CHIO, das Geheimnis ihrer Erfolge sowie über ihre Rolle als Mercedes-Benz Markenbotschafterin



Er gilt als Wimbledon des Pferdesports - der CHIO in Aachen. Noch bis zum Sonntag trifft sich die zwei- und vierbeinige Weltelite in den fünf Pferdesportdisziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Vierspännerfahren und Voltigieren auf dem traditionsreichen Gelände des Sportpark Soers. Und eine darf bei Deutschlands größter und höchstdotierter Sportveranstaltung natürlich nicht fehlen: Meredith Michaels-Beerbaum. Die Mercedes-Benz Markenbotschafterin wurde beim Preis von Europa am Mittwoch bei widrigen Witterungsumständen Neunte, war aber sowohl mit ihrer Leistung, vor allem aber mit ihrem jungen Pferd "Daisy" hochzufrieden:



O-Ton Meredith Michaels-Beerbaum



Das ist eine neunjährige Stute. Sie hat erst vor zwei Monaten ihren ersten großen Preis gesprungen und jetzt taucht sie hier in Aachen beim "Preis von Europa" auf, eine der schwierigsten Prüfungen hier in Aachen, und springt Doppelnull. Also man sieht, dass es Zukunft gibt. Es gibt junge Pferde und die können auch gut sein. Und ich habe jetzt so viel Spaß mit so einer wie "Daisy". Und so lange, wie ich diese jungen Pferde entdecken und weiter bringen kann, macht mir mein Sport richtig viel Spaß. (0:31)



Im vergangenen Jahr gewann Meredith Michaels-Beerbaum mit der deutschen Mannschaft den Höhepunkt des CHIO, den "Mercedes-Benz Nationenpreis". Und auch wenn sie in diesem Jahr nicht für den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb nominiert wurde, die 47-Jährige genießt jede Sekunde auf dem Gelände des Aachen-Laurensberger Rennvereins. Rund 350.000 Besucher kommen jedes Jahr zum CHIO Aachen und die sorgen für eine Atmosphäre, die mit keinem anderen Turnier auf der Welt zu vergleichen ist. Und noch etwas ist einzigartig in Aachen: Die Bedingungen für die Pferde sind vorbildlich.



O-Ton Meredith Michaels-Beerbaum



Alles was hier dazugehört, macht Aachen zu etwas Besonderem. Die Bedingungen sind so super, die Pferde sind super untergebracht. Die haben Stallungen wie zu Hause, feste Boxen, es kommt kein Regen rein. Es ist nicht zu kalt und nicht zu warm, sie haben den besten Boden. Es gibt einen ganz großen Abreiteplatz, wo wir mit den Pferden arbeiten können. Es gibt Turniere, wo alles so klein ist, dass die Tiere keine Chance haben rauszugehen und Gras zu fressen. Hier haben wir alle Möglichkeiten. Und das macht Aachen zu so etwas Besonderem! (0:36)



Diese positive Einstellung zum CHIO kommt natürlich auch beim Publikum an. Die Zuschauer in Aachen haben die gebürtige US-Amerikanerin jedenfalls ins Herz geschlossen und unterstützen ihren Publikumsliebling bei jedem Wettkampf nach Kräften. Meredith Michaels-Beerbaums Popularität kommt aber nicht von ungefähr: 2004 stand sie als erste Frau überhaupt an der Spitze der Weltrangliste der Springreiter. Seitdem gehört sie zu den besten Springreiterinnen der Welt, gewann zahlreiche Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften, nahm an Olympischen Spielen teil und gewann mehrmals das Weltcup-Finale. Erfolge, die ohne die Unterstützung von Partnern allerdings kaum möglich wären. Seit 2008 ist Meredith Michaels-Beerbaum Mercedes-Benz Markenbotschafterin und füllt diese Rolle mit viel Herzblut aus:



O-Ton Meredith Michaels-Beerbaum



Für mich ist es eine große Ehre, mit Mercedes-Benz in Verbindung zu sein. Ich war schon immer ein Mercedes-Benz Fan, schon als Kind. Aber ich konnte mir nie vorstellen, einmal die Ehre zu haben, mit Mercedes-Benz zusammen zu arbeiten. Das ist ein klasse Name und darauf bin ich ganz stolz. (0:18)



Weltklasse-Springreiterin Meredith Michaels-Beerbaum über die Faszination des CHIO in Aachen, das Geheimnis ihrer Erfolge sowie über ihr Engagement als Mercedes-Benz Markenbotschafterin.



