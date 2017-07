Dagmersellen (ots) -



Heute lancierte JTI PLOOM TECH in der Schweiz, die erste

Markteinführung des Tabakdampfprodukts ausserhalb Japans. Zugleich

ist es das erste Tabakdampfprodukt dieser Art in der Schweiz. PLOOM

TECH ist landesweit in mehr als 1'500 Geschäften erhältlich.



Dank seiner neuartigen Technologie, welche den Tabak indirekt

mittels Dampf erwärmt, können Konsumenten mit PLOOM TECH Tabak ohne

Rauch, Rauchgeruch oder Asche geniessen.



«Wir freuen uns sehr, das erste Land ausserhalb Japans zu sein,

das PLOOM TECH einführt», so John Aurlund, General Manager Schweiz

bei JTI. «Es ist passend, dass ein technologisch hochwertiges Produkt

wie PLOOM TECH seine internationale Karriere hier in der Schweiz

startet, einem Land, das für Qualität, Präzision und Innovation

steht», ergänzte er.



PLOOM TECH nutzt eine Hybridtechnologie, um tabakangereicherten

Dampf zu erzeugen. Dazu wird eine nikotinfreie Flüssigkeit zu Dampf

erhitzt, der durch eine Kapsel mit granuliertem Tabak strömt. Dabei

wird der Tabak auf etwa 30 °C erwärmt. Das Verfahren funktioniert

ohne Verbrennung. Neue Studien(*) belegen eine Reduktion der

analysierten Substanzen um 99 Prozent im Vergleich zu

Zigarettenrauch. Das bedeutet, dass PLOOM TECH ein starkes Potenzial

hat, als risikoreduziertes Produkt zu gelten, wobei der Tabakgenuss

mit seinem authentischen Geschmack erhalten bleibt.



«Die Technologie hinter PLOOM TECH hat das Potenzial, die

Gesundheitsrisiken beim Rauchen zu verringern. Zugleich ermöglicht

sie es, den vollen Geschmack der Tabakmischung zu geniessen», so

Yasuhiro Nakajima, Vice President von Emerging Products bei JTI. «Die

innovative Technologie vereint das Beste von Tabak und E-Zigaretten

und ergänzt unser stetig wachsendes Portfolio von neuen Produkten um

ein weiteres innovatives Konzept. Wir freuen uns auf die

Markteinführung in Europa, einem der grössten Märkte für die

Verdampfungstechnologie weltweit.»



PLOOM TECH erzeugt weder Rauch noch Rauchgeruch noch Asche. Die

Technologie verursacht keinerlei Verunreinigungen und erfordert keine

Gerätereinigung. Zu den einzigartigen Eigenschaften zählt auch die

Möglichkeit, das Gerät mehrfach und mit Unterbrüchen zu verwenden,

ohne die Tabakkapsel entsorgen zu müssen. Zudem ist es

aussergewöhnlich leicht und hat eine langlebige Batterie, die für ein

ganzes Nachfüllpack reicht, bevor sie wieder aufgeladen werden muss.



PLOOM TECH ist in der Schweiz bei Coop Pronto und anderen

ausgewählten Coop Märkten sowie in Kiosken erhältlich. Das Combo Kit

enthält das Gerät und eine Nachfüllpackung Winston Tabakkapseln zu

einem Gesamtpreis von CHF 25. Eine Nachfüllpackung, erhältlich in den

Geschmacksrichtungen «balanced» oder «cool purple», kostet CHF 7.50.



(*) Chemische und toxische In-vitro-Untersuchung von Dampf eines

neuartigen Tabakdampfgeräts und der Kapsel. 2016. Takahashi et al.

52. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Toxikologie, Sevilla,

Spanien.



JTI ist ein führendes internationales Tabakunternehmen, das in

mehr als 120 Ländern tätig ist. JTI ist die weltweite Inhaberin von

Winston, der Nummer Zwei unter den Zigarettenmarken weltweit, sowie

von Camel ausserhalb der USA, und verfügt bei beiden Marken über den

grössten Umsatzanteil. Weitere globale Marken sind unter anderem

Mevius, LD und Natural American Spirit. Mit der international

anerkannten Marke Logic nimmt JTI auch eine wichtige Rolle im

E-Zigarettenmarkt ein und ist seit 2011 mit Ploom im

Tabakdampfgeschäft vertreten. JTI mit Hauptsitz in Genf, Schweiz,

beschäftigt mehr als 26'000 Mitarbeitende und wurde über drei Jahre

in Folge als «Global Top Employer» ausgezeichnet. Der Umsatz aus dem

Kerngeschäft betrug im Steuerjahr bis 31. Dezember 2016 USD 10.5 Mrd.

JTI gehört zur Japan Tobacco Group of Companies. Weitere

Informationen finden Sie unter www.jti.com.



