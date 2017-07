Die Grünen haben vor dem Hintergrund möglicher geheimer Absprachen deutscher Autobauer eine zu große Nähe zwischen Politik und Autoindustrie kritisiert. "Die Autolobby hat seit Jahrzehnten die Politik in ihrem Würgegriff", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dieter Janecek, dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).

"Wir Grüne werden dafür kämpfen, dass dieses verkrustete Kartell zwischen Bundesregierung und kriminellen Machenschaften in der Automobilindustrie endlich ein Ende hat." Janecek forderte ein hartes juristisches Vorgehen gegen die Autobauer. "Kartellabsprachen sind keine Bagatelldelikte und müssen juristisch hart verfolgt werden", sagte er. Überhöhte Preise für die Käufer, gesundheitsschädliche Luft in den Städten sowie das Ausbremsen alternativer Antriebsformen wie die Elektromobilität - all das schade den Verbrauchern massiv.