Bereits über mehrere Monate hinweg, ist die Aktie der Lufthansa AG konstant steigend und erreichte dabei am vergangenen Mittwoch den Preis von ca. 21.22 Euro. In der letzten Handelswoche, um genau zu sein, an den vergangenen beiden Handelstagen, kam es jedoch zu einem starken Drop. Eine solche Korrektur kann oftmals hervorragend dafür genutzt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...