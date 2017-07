Nach Aussage des Auswärtigen Amtes ist das deutsch-russische Verhältnis durch die Siemens-Turbinen auf der Krim-Halbinsel belastet. Frühere Drohungen mit Sanktionen sind offenbar ohne Ergebnis geblieben.

Die Bundesregierung sieht das deutsch-russische Verhältnis durch die Affäre um auf die Krim-Halbinsel gelangte Siemens-Turbinen belastet. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte der "Bild am Sonntag", man habe die russische Regierung in der Vergangenheit mehrfach auf einen drohenden Sanktionsverstoß und das vertragswidrige Verhalten russischer Firmen aufmerksam gemacht. Die Bundesregierung habe Moskau auch an eine Zusage des russischen ...

