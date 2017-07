Liebe Leser,

die erfolgreiche Abspaltung der IT-Sparte bringt Lockheed Martin einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung. Zudem konnten beide Sparten, die Produkt- und Servicesparte, im Geschäftsjahr 2016 Wachstum verzeichnen. Während der Umsatz um 16,6% auf 47,3 Mrd $ stieg, kletterte der Gewinn pro Aktie überproportional um 52,6% auf 17,49 $. Das liegt zum einen an dem laufenden Aktienrückkaufprogramm und zum anderen an einer höheren Profitabilität. Die Dividende wurde zum 15. Mal in Folge ... (Volker Gelfarth)

