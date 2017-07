Seit März letzten Jahres befindet sich Evotec in einem Aufwärtstrend, welcher auf Tagesbasis gut zu erkennen ist. Dabei kam es immer wieder zu kleineren Korrekturen in Short-Richtung. Diese konnten stets dafür genutzt werden, um von der darauffolgenden Bewegung in Trendrichtung, zu profitieren. In der vergangenen Handelswoche bildete sich nun erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...