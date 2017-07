Moneycab.com: Herr Swantee, die Q1-Zahlen Ihres grossen Konkurrenten haben gezeigt: das meiste Geld macht man in der Telecom-Industrie durch Bündelangebote. Welche Pakete schnürt Sunrise in Zukunft?

Olaf Swantee: Sunrise bietet seit drei Jahren ein modulares Angebot für Festnetz-, Internet-, TV- und Mobilfunkdienstem, und mit "Sunrise One" haben wir das Sorglos-Paket draufgepackt, das neue Massstäbe setzt und mit dem wir im März einen vielversprechenden Marktstart hingelegt haben. Wir konnten im ersten Quartal im Jahresvergleich bei dieser "4P"-Kundenbasis um 21 Prozent wachsen. Das kommt nicht von ungefähr - mit Sunrise One unterbieten wir die Konkurrenz auf vergleichbarer Basis um etwa 30 Prozent beziehungsweise sind über 600 Franken günstiger pro Jahr.

Ich nehme an, Sie wollen vor allem bei Geschäftskunden punkten?

B2B ist ein Markt mit intensivem Wettbewerb. Die Player versuchen ihre Marktanteile zu verteidigen, und genau da sehen wir ein grosses Potential und konnten auch im Q1 namhafte B2B-Kunden gewinnen. Wir richten unseren Fokus auf die Produktepalette insbesondere im KMU-Bereich, um auch hier in Zukunft Marktanteile zu gewinnen.

"Für mich geht die Strategie grundsätzlich klar in Richtung Managed Services."

Sunrise-CEO Olaf Swantee

Im Geschäftskundenbereich ist Swisscom aber mit 82% Marktanteil unangefochten Marktführer. Auf wie viel will denn Sunrise kommen?

Wir gewinnen im B2B-Markt erfolgreich Neukunden, was sicher mit der besten Netzwerkqualität und dem Kundenservice zu tun hat, aber auch mit einem attraktiven Pricing. Für mich geht die Strategie grundsätzlich klar in Richtung Managed Services. Dinge wie interne Telefonieanlagen, Antenneninstallationen, Verkabelungen haben in der Vergangenheit mittelgrosse Unternehmen oft selber organisiert. Jetzt sehen wir, dass Firmen dies abgeben wollen. Sie wollen einmal im Monat eine Rechnung erhalten und gleichzeitig die Skalierbarkeit nach oben und unten gewährleistet haben. Hier sind wir ideal aufgestellt mit unseren eigenen Netzen. Aber wir haben auch noch Arbeit vor uns. Wir müssen im Bereich Managed Services unsere Hausaufgaben machen.

Bei den Retailkunden werden wohl weitere Preissenkungen unvermeidbar sein, oder?

Wir verfolgen eine klare Challenger-Strategie mit Fokus auf Qualität, Services, Innovation und Produkte - mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Der Beweis dafür ist das beste und schnellste Mobilfunknetz (connect/OOKLA/OpenSignal), und gemäss Bilanz-Telekomrating 2016 sind wir beste Universalanbieterin für Privat- und Geschäftskunden. Bei Sunrise ONE sind wir Preisleader, und im Bereich Roaming passen wir die Preise kontinuierlich an. Die Preise pro MB für die Region EU+, USA/Kanada wurden von uns unlängst halbiert. Roaming-Pakete sind zum Preis eines Espresso im Starbucks erhältlich. Für das Datenroaming ausserhalb der Region 1 gibt es die travel data Pakete neu für 50 Länder - was fast einer Verdoppelung entspricht. ...

