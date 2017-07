Kloten - Hochbetrieb am Zürcher Flughafen: Am Sonntag, 23. Juli, sind hier rund 107'000 Passagiere abgeflogen, angekommen oder umgestiegen. Das ist ein neuer Rekord, wie eine Flughafensprecherin am Montag sagte. An einem durchschnittlichen Tag sind es rund 30'000 Passagiere weniger.

Spitzentag im vergangenen Jahr war der 29. Juli mit über 103'000 Passagieren. Wegen des Hochbetriebs in ...

