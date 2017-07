Der aktuelle Vorwurf des Auto-Kartells ist nicht nur in der Autobranche ein Skandal. Der Fall zeigt, dass auch in den Medien einiges schief läuft, wenn regelmäßig ganze Branchen unter Generalverdacht gestellt werden.

Der Verdacht wiegt schwer: Fünf deutsche Autobauer sollen sich seit den Neunzigerjahren abgesprochen haben. In über 60 informellen Gremien sollen mehr als 200 Mitarbeiter von VW, Audi, Porsche, Daimler und BMW technische Details, Preise und Lieferanten abgesprochen haben. So berichtet es der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe.

Das spektakulärste Beispiel: Die sogenannten "5er-Kreise", wie die Runden angeblich intern in Anspielung auf die fünf Unternehmen genannt wurden, sollen sich auf zu kleine AdBlue-Tanks verständigt haben. AdBlue ist eine Harnstofflösung, mit der (Diesel-)Abgase von giftigen Stickoxiden gereinigt werden können. Größere und schwerere Tanks sind teuer und kompliziert einzubauen. Mit den strenger werdenden Abgasvorschriften reichte das AdBlue aus den kleinen Tanks irgendwann nicht mehr aus, um die Abgase ausreichend zu reinigen. Die Schlussfolgerung des "Spiegel": "Es half nur noch Tricksen."

Das Auto-Kartell als Quelle des Abgasskandals? Ganz langsam!

Alleine schon von "dem Auto-Kartell" zu sprechen, geht zu weit. Es gibt den Verdacht und zahlreiche Indizien - aufgrund derer nun das Bundeskartellamt und die EU-Kommission ermitteln. Richtig ist also von einem "mutmaßlichen" oder "möglichen" Kartell der Autobauer zu sprechen.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Bewiesen ist noch nichts - und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Die Autobauer sollen sich schließlich nicht nur bei der Größe der AdBlue-Tanks abgesprochen haben, sondern in unzähligen Bereichen - genannt wurden bislang etwa auch Getriebe und Cabriodächer. Sollten die potenziellen Absprachen wirklich dieses Ausmaß haben, muss jeder Fall gesondert betrachtet werden. In einigen Fällen mag das kriminell, in anderen kartellrechtlich bedenklich, in wiederum anderen Fällen vollkommen unproblematisch sein.

Journalistisch bedenklich ist auf jeden Fall die Kampagne, die das Hamburger Magazin ...

