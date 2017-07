Frankfurt - Der Euro bleibt zum Wochenbeginn an den internationalen Finanzmärkten weiter gefragt. In der Nacht auf Montag erreichte die Gemeinschaftswährung nach einer rasanten Klettertour seit den Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag gegenüber dem US-Dollar einen neuen Höchststand seit 2015 bei 1,1684 US-Dollar. Im Anschluss gab der Euro wieder etwas nach und liegt aktuell bei 1,1646 Dollar.

Zum Franken nähert sich der Euro aktuell dagegen mit Kursen von 1,1023 CHF der Marke von 1,10 wieder etwas an. Bei der ZKB messen die technischen Analysten der jüngsten Bewegung aber eher weniger Bedeutung bei. Vielmehr heisst es dort in einem aktuellen Kommentar, das EUR/CHF-Paar werde mittelfristig leicht höher erwartet. Der US-Dollar notiert am Montagmittag ...

