Der Vorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, hat die Bundesregierung angesichts des sich ausweitenden Skandals in der Automobilindustrie zum Handeln aufgefordert. "Die Skandale der Autoindustrie sind auch politische Skandale", sagte er der "Frankfurter Rundschau" (Dienstagsausgabe).

"Sie gehen nicht zuletzt auf die Kappe der Bundeskanzlerin." Angela Merkel habe "sich stets an die Seite der Bosse in der Autoindustrie gestellt und ihre schützende Hand über sie gehalten". Auch habe sie die Grenzwerte in Europa abgeschliffen, die Tricksereien geduldet und zu keinem Zeitpunkt Aufklärung und Transparenz "bei ihrem Vertuschungsminister Dobrindt eingefordert". Hofreiter erklärte, mit dieser Ignoranz gefährdeten die Kanzlerin und die gesamte Bundesregierung die Gesundheit der Menschen in den Städten, Umwelt und Klima und nicht zuletzt die Zukunft der deutschen Autoindustrie.

"Wir brauchen eine Transparenzoffensive", erklärte er. "Aufklärung muss endlich zur Chefsache werden."