Landesweite Proteste, Sanktionsdrohungen von Seiten der EU, ein Veto des Präsidenten: Das ficht Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo nicht an. Sie will im Streit um eine Justizreform in Polen nicht nachgeben.

Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo hat dem Präsidenten des Landes vorgeworfen, mit seinem Veto gegen die Justizreform nötige Veränderungen bei den Gerichten in Polen zu verzögern. Auch wenn das Tempo sich nun verlangsame, werde die Regierung nicht davon absehen, "den Staat zu reparieren", sagte sie am Montagabend in einer Fernsehansprache. "Wir werden nicht zurückrudern", teilte Szydlo mit.

Überraschend hatte Polens Präsident Andrzej ...

