Franck Dixmier (Allianz GI): Zentralbanken bescheren einen beschaulichen Sommer

Wer hofft, dass die US Notenbank am Dienstag im Rahmen des Federal Open Market Committees (FOMC) Treffens die Zinsen anhebt, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Interessanter wird sein, wie der Ausschuss die gleichbleibend schwache Inflation beurteilt. Außerdem wäre das die perfekte Gelegenheit, um mehr Details zum angekündigten "Tapering", der Verkürzung der Zentralbankbilanz preiszugeben, zum Beispiel in Hinsicht auf Dauer und Geschwindigkeit.

Die USNotenbank Fed hat momentan zwei Aufgaben zu bewältigen: Zum einen soll sie fürVollbeschäftigung sorgen und zum anderen mittelfristig eine Inflationsrate von2 Prozent gewährleisten. Doch die Diskrepanz zwischen Inflationszahlen, dieimmer wieder enttäuschen, und einem so gut wie ausgeschöpften US-amerikanischenArbeitsmarkt wächst weiter. Der PCE Index - ein Indikator, mit dem die USNotenbank die Inflation bewertet- ist in den letzten Monaten sogar auf 1,4Prozent gefallen.

Deshalbwerden die Marktteilnehmer am Dienstag besonders gespannt darauf sein, wie dasFOMC in seinem Statement darauf reagiert. Janet Yellen, die Präsidentinder US-Notenbank, hatte vor Kurzem "vorübergehenden Faktoren" als eineBegründung genannt. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zusammenhang auch dergestärkte US Dollar und die gesunkenen Ölpreise genannt werden. Für Investorenwird es umso wichtiger sein, zu erfahren, ob sich die Einschätzung der USNotenbank in Sachen Inflation mittelfristig ändern und wie sich das auf dieZinsen auswirken wird.

Wirerwarten diesbezüglich allerdings keine Veränderungen. Die Strategie der USNotenbank lässt auf vier weitere Anhebungen bis Ende 2018 schließen. Daswiederum passt nicht mit den Erwartungen am Markt zusammen. Die Marktteilnehmerscheinen dem Vorhaben der US Notenbank wenig Glauben zu schenken. Sie rechnenin den nächsten 18 Monaten nur mit einem einzigen Anstieg. Umso wichtiger istes, dass das FOMC nun deutlich macht: Die US Notenbank wird an ihrer Strategiefesthalten - trotz einer schwachen Inflation.

Beimletzten Treffen des FOMC hatte die US Notenbank außerdem den Beginn desTaperings angekündigt. Doch Fahrplan oder Details dazu gab es nicht. Die Runde am Dienstag wäre nun eine gute Gelegenheit, das Vorgehendetaillierter zu erläutern.

Insgesamtwird das Treffen wohl keine großen Auswirkungen auf den Markt haben. Nachdemletzte Woche bekannt wurde, dass die ECB an ihrer expansiven Geldpolitikfesthält, stellen sich die Zentralbanken eher auf einen ruhigen Sommer ein.