US-Präsident Trump lässt nicht von seinem Plan, Obamacare abzuschaffen. Doch trotz allen Drucks schafften die Republikaner im Senat nur ein Unentschieden. Nun startet die Debatte - nur über welches Gesetz, weiß niemand.

Im letzten Moment kam John McCain in den Senat. Der 80-jährige Republikaner, dem erst vor wenigen Tagen ein aggressiver Hirntumor attestiert wurde, wollte trotz schwerer Krankheit seine Stimme zur Gesundheitsreform geben. Mit Standing Ovations der Kollegen wurde McCain im Senat empfangen.

Der Senator aus Arizona war das Zünglein an der Waage in der Abstimmung über die Gesundheitsreform in den USA. Mit 51 zu 50 Stimmen hat US-Präsident Donald Trump einen Teilerfolg erreicht. Vizepräsident Mike Pence musste das Unentschieden mit seiner Stimme brechen, weil zwei republikanische Senatorinnen mit Nein stimmten.

Dabei ging es in der Abstimmung vom Dienstag nur um die Frage, ob ...

