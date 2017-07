Basel - Der Lifesciencekonzern Lonza ist von Januar bis Juni 2017 erneut sehr stark gewachsen. Beide Segmente trugen wesentlich zum Halbjahresergebnis bei. Und das Wachstum soll künftig weitergehen: Nach der Übernahme des US-Kapselherstellers Capsugel setzt sich Lonza neue mittelfristige Ziele. Zudem wird am Standort Visp kräftig ausgebaut.

Der Umsatz stieg in der Berichtsperiode um 15% auf 2,32 Mrd CHF, wie Lonza am Mittwoch mitteilte. Der EBITDA stieg um 19% auf 529 Mio CHF, entsprechend einer 0,9 Prozentpunkte höheren Marge von 22,8%. Während der EBIT um 16% auf 373 Mio stieg, zog der Reingewinn um 20% auf 233 Mio an.

Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigten Zahlen aus: Der sogenannte "Kern-EBIT" stieg um 19% auf 447 Mio CHF und der "Kern-Reingewinn" um 47% auf 310 Mio. Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Lonza die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen.

Starke Sparte Pharma&Biotech

Zum starken Wachstum im ersten Halbjahr trug vor allem die aktuell noch kleinere, aber margenträchtigere Sparte Pharma & Biotech bei. Diese stellt pharmazeutische Inhaltsstoffe her. Hier kletterte der Umsatz um 27% auf 1,06 Mrd CHF und der Kern-EBIT gar um 71% auf 273 Mio.

Die Entwicklung ist laut Lonza vor allem einer hohen Nachfrage bestehender Kunden in allen Geschäftsbereichen, Umsatzsteigerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...