München - BMC, Anbieter von Software-Lösungen für das digitale Unternehmen, startet BMC Digital Workplace an. Dabei handelt es sich um einen Service, der sowohl in der Cloud als auch als lokale Installation verfügbar ist. Digital Workplace ermöglicht IT-, Personal- und Rechtsabteilungen sowie jedem anderen Unternehmensbereich, den Mitarbeitern eine einheitliche Anlaufstelle für alle benötigen Tools und Informationen für ihr jeweiliges Arbeitsfeld zu liefern. Durch die Kombination von nativen mobilen Apps mit kontext- und standortbasierten Services können Mitarbeiter Antworten finden, Services anfordern und ganz unkompliziert um Hilfe fragen.

BMC Digital Workplace bietet Unternehmen zudem Kostenvorteile, da dank der Self-Service-IT bis zu 67 Prozent weniger Anrufe beim Service Desk eingehen. Dadurch werden die Supportteams entlastet und können sich intensiver auf geschäftskritische Probleme und strategische Initiativen konzentrieren. Im August 2016 erhielt BMC von Gartner im Bericht "Critical Capabilities for IT Service Support Management Tools, 2016" die beste Anbieter-Produktbewertung für die Anwendungsfälle "Basic Digital Workplace ITSSM" (3.76/5) bzw. "Advanced Digital Workplace ITSSM" (3.88/5).

"Die Zukunft der Arbeit beginnt am digitalen Arbeitsplatz, der Mitarbeiter motiviert und sie und ihre Bedürfnisse im Sinne eines "kognitiven Unternehmens" in den Mittelpunkt setzt. Darin liegt die Kraft zur Transformation", sagte Nayaki Nayyar, President Digital Service Management bei BMC. "Unternehmen, die versäumen darauf zu reagieren, dass künftig künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotik und Automatisierung den Ton angeben und unsere Arbeitsabläufe ...

