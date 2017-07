Der niedersächsische Landkreis Goslar hat aufgrund der angespannten Hochwassersituation offiziell den Katastrophenfall ausgerufen. Mit diesem Schritt übernehme der Katastrophenschutzstab des Kreises ab sofort die Gesamtverantwortung und übergeordnete Koordination aller Einsätze für das Kreisgebiet, teilte der Landkreis am Mittwochmittag mit.

Zuvor war bereits die Innenstadt Goslars gesperrt worden. Wegen des anhaltenden Dauerregens in Teilen Deutschlands kam es bisher vor allem in Niedersachsen, Thüringen sowie Sachsen-Anhalt zu Überflutungen. Besonders schwer ist die Region um den Harz davon betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell noch bis Donnerstagmorgen vor ergiebigem Dauerregen in Teilen der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern.