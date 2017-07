Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) macht offenbar Druck auf die Besitzer von Dieselfahrzeugen der Marke VW - und droht ihnen mit dem Entzug der Zulassungserlaubnis ihres Fahrzeugs. Wie die Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, verschickt das KBA derzeit Briefe an Besitzer von VW-Dieselfahrzeugen, die sich dem von VW angebotenen Software-Update verweigern.

In diesen Briefen kündige das Amt "die Untersagung des weiteren Betriebs des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen" an. Die Stilllegung des Fahrzeugs sei "in der Regel gebührenpflichtig".