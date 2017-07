Es ist das größte Projekt in der Geschichte der Unternehmensgruppe ALDI Nord. Allein in Deutschland sollen in den kommenden Jahren alle rund 2300 Märkte von ALDI Nord modernisiert werden. Quelle defotoberg / Shutterstock.com Die Filialen sollen durch das Umbauprojekt mit dem Namen ANIKo heller und freundlicher werden, das Angebot vor allem bei frischer Ware für...

Den vollständigen Artikel lesen ...