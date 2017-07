Ihr Unternehmen, Ihre Einrichtung, Ihr Verband, Ihre Initiative oder Ihr Projekt tut etwas gegen Lebensmittelverschwendung? Sie tragen dazu bei, dass Lebensmittel mehr Wertschätzung erfahren? Durch die Optimierung von Prozessen, in Aktionsgruppen, in der Bildungsarbeit, mit ungewöhnlichen Produkt- und Geschäftsideen oder in der Forschung? Dann bewerben Sie sich jetzt für den...

Den vollständigen Artikel lesen ...