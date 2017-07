Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im Juli erneut verbessert: Für August wird eine Steigerung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,2 Zähler auf 10,8 Punkte prognostiziert, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag mit. Die Konjunkturerwartung legt zum fünften Mal in Folge zu: Der Indikator gewinnt 3,3 Zähler und klettert auf 44,6 Punkte.

Damit wurde laut GfK ein neues Drei-Jahres-Hoch für die Konjunkturstimmung erreicht. Auch die Einkommenserwartung verbessert sich: Der Indikator steigt um 0,7 Punkte auf 60,9 Zähler. Die Anschaffungsneigung kann von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten nicht profitieren: Nach einem Minus von 3,1 Zählern weist der Indikator aktuell 54,8 Punkte auf. Damit sei die Kauflaune der deutschen Verbraucher dennoch weiter ungebrochen, so die GfK.