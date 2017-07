Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern ENBW sieht sich bisher nicht von politischen Unwägbarkeiten in der Türkei und durch die USA bedroht. Nach den Worten von Finanzvorstand Thomas Kusterer lauft das Geschäft in der Türkei gut. Es gebe keine Indizien, "dass sich daran etwas ändert", sagte Kusterer in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Halbjahreszahlen.

Auf der mittlerweile von der Türkei zurückgezogenen Terrorliste habe der Versorger nicht gestanden. "Politisch müssen wir genau schauen", ergänzte der Finanzvorstand mit Blick auf weitere Investitionen. Die Kooperation mit dem Joint-Venture-Partner Borusan bezeichnete er als solide. Die Baden-Württemberger haben vor allem Windräder in der Türkei in Betrieb. Das deutsch-türkische Verhältnis ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Die vom US-Kongress geplanten Sanktionen gegen Russland werden nach Einschätzung des CFO die Konzerntochter VNG nicht treffen. "Man muss genau differenzieren, wie die Sanktionen ausgestaltet sind", erläuterte Kusterer. Nach seinem Kenntnisstand wolle der Kongress Investitionen in den russischen Energiesektor treffen, nicht aber Lieferungen aus Russland. "Die VNG hat Gaslieferungen aus Russland", ergänzte der Finanzvorstand.

In der Halbjahresbilanz wurde die VNG das erste Mal voll konsolidiert. Der Versorger hatte den ostdeutschen Erdgasimporteur im vergangenen Jahr geschluckt. Das Gasgeschäft soll 500 Millionen Euro zum angestrebten Konzernergebnis von rund 2 Milliarden Euro beitragen.

Wegen der Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer durch den Staat und den Teilverkauf eines Windparks hatte der Erzeuger in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,68 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Ohne diese Sondereffekte hätte der Konzernüberschuss nur 400 Millionen Euro betragen. Aber auch operativ verlief das Geschäft deutlich positiver als vergangenes Jahr.

