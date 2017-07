FXStreet - Der EUR/USD erreicht die 1,1776, womit dem asiatischen Handel das mehr als 2-Jahreshoch gebildet werden konnte und das obwohl die geldpolitische Entscheidung der Fed keine Änderung mit sich brachte. Die US Fed lieferte keinen klaren Hinweis auf den Beginn zur Reduzierung der 4,5 Billionen $ schweren Bilanz, aber sie zeigte sich etwas mehr besorgt, was die Schwäche der Inflation anbetrifft und dies führte zu einem Dollar Abverkauf. Der Anstieg könnte an Dynamik verlieren, aber eine ...

