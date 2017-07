Liebe Leser,

der chinesische Hersteller von Solarzellen sowie Solarmodulen Jinkosolar setzt seinen Siegeszug in den USA fort. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Jinkosolar liefert Solarmodule nach Virginia

So kündigte der Konzern vor Kurzem an, dass man von nun an Photovoltaik-Module mit einer Leistung von insgesamt 30 Megawatt für zwei verschiedene Solarprojekte in Virginia bereitstelle. Verantwortlich für die Projekte ist der US-amerikanische ... (Marco Schnepf)

