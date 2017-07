Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat sich laut der Börse Stuttgart über die Emission von zwei neuen Anleihen rund 2,25 Mrd. US-Dollar gesichert. US-Dollar? Genau - denn die deutsche Privatbank hat diese beiden Anleihen in dieser Währung und nicht in Euro emittiert. Interessant ist dies vor dm Hintergrund, dass das Zinsniveau in der Euro-Zone bekanntlich deutlich niedriger liegt und da vielleicht ein niedrigerer Kupon möglich gewesen wäre. Aber wer weiß, ob die Anleihen in Euro so leicht ... (Peter Niedermeyer)

