Tante Emma - Wir vermissen dich!

Jeff Bezos, der Amazon-Gründer gilt jetzt nach dem jüngsten Aktienkursanstieg von Amazon als der reichste Mann der Welt und hat damit Bill Gates knapp von der Spitze verdrängt. Doch dies ist nur eine Randnotiz in der Erfolgsgeschichte des Internethändlers. Nach der Buchbranche und dem Elektronikhandel soll nun mit der Übernahme von Whole Foods auch die Supermarktbranche aufgemischt werden.



Im Juni sendete Amazon wieder einmal Schockwellen durch den Einzelhandel. Mit der angekündigten Übernahme der Bio-Marktkette Whole Foods will Amazon sein Wachstum beschleunigen. Nachdem der Online-Händler bei Büchern und im Elektronikhandel in den USA die Vormachtstellung der alten Platzhirsche wie Borders und Circuit City gebrochen hat, scheint dies auch im Lebensmittelhandel möglich zu werden - wenn es nach den Investoren geht. So sind die Kurse von US-Lebensmittel-Einzelhändlern wie etwa Target oder Wal-Mart nach der Ankündigung eingebrochen. Amazon schaffte dagegen in den vergangenen Monaten eine kräftige Kursrally und legte seit Jahresanfang um rund 40 Prozent zu.



Produktidee: Standard-Optionsscheine auf Amazon.com Markterwartung Produktart Basispreis Delta Hebel WKN Steigende Kurse Call* 960,00 USD 0,66 5,59 TD74X7 Fallende Kurse Put* 1.000,00 USD -0,40 8,62 TD9LLE Stand: 28.07.2017 - ca. 10:28 Uhr

*Letzter Tag der Ausübungsfrist: 11.01.2019



Auch in Europa sind die Kurse der Groß- und Einzelhändler wie Carrefour oder Celectronics (ehemals Metro) nach der Ankündigung unter Druck geraten. Wie ernsthaft es Amazon ist, zeigt das Pilotprojekt Amazon Go, das erste Lebensmittelgeschäft ohne Registrierkassen. Kassenlose Supermärkte könnten nun auch bei Whole Foods zum Einsatz kommen. Wie stark Amazon investiert, zeigen auch die aktuellen Unternehmensergebnisse, die in der Vorwoche veröffentlicht wurden. Zwar überraschte der Online-Riese aufgrund hoher Investitionen mit einem kräftigen Gewinneinbruch von 77 Prozent, aber der Umsatz konnte um deutliche 25 Prozent gesteigert werden und lag mit rund 38 Milliarden USD über den Analystenerwartungen. Ertragsperlen sind die erfolgreichen Bereiche der Cloud-Plattform (Amazon Web Services) und der Streaming-Dienst Prime Video.



Es ist aber nicht nur die geplante Übernahme von Whole Foods, die die Branche aufschreckt. Amazon spielt seine logistische Stärke in vielen Bereichen des Einzelhandels aus. Daher hat Nike jetzt eine Zusammenarbeit mit Amazon beschlossen und wird dort einen Online-Shop eröffnen, um Amazon's Vertriebsstärke zu nutzen. Der Sportartikelhersteller war in den vergangenen Wochen unter Druck geraten und hat im Juni angekündigt, mehr als 1.000 Mitarbeiter zu entlassen. Jetzt wird vielleicht auch Nike-Konkurrent Adidas nachziehen.



