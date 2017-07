Zürich - Die erfolgreichsten Marken nutzen heute bereits Data Science, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen und Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen. Marken erstellen zunehmend statistische Modelle und Algorithmen, die den Wünschen ihrer Kunden Rechnung tragen sollen. Allerdings sind die komplexen Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) für viele Unternehmen eine wahre Herausforderung auf dem Weg zur Erschaffung des bestmöglichen Kundenerlebnisses im jeweils richtigen Augenblick.

Adobe (Nasdaq:ADBE) hat heute die Erschliessung neuer Funktionen zur Optimierung von Data Science und Algorithmik in Adobe Target, Bestandteil der Adobe Marketing Cloud, bekanntgegeben. Mithilfe von KI und maschinellem Lernen können Unternehmen ihre eigenen Datenmodelle und Algorithmen in Adobe Target einpflegen und ihren Kunden so das jeweils optimale Erlebnis bereiten. Zudem hat Adobe neue Funktionen in Adobe Target, basierend auf Adobe Sensei, verkündet - mit ihrer Hilfe können Empfehlungen und Zielgenauigkeit verbessert, das Gesamterlebnis abgerundet und die Auslieferung personalisierter Angebote automatisiert werden.

«Die Erwartungen der Kunden sind mittlerweile so hoch, dass Hyperpersonalisierung heute nicht mehr nur eine Möglichkeit ist, sie ist ein Muss», so Aseem Chandra, VP Adobe Experience Manager und Adobe Target. «Fortschrittliche Unternehmen entwickeln bereits proprietäre Algorithmen. Werden diese dann in Adobe Target integriert, können die Unternehmen ihr eigenes Fachwissen mit der Power der KI von Adobe und den Tools für maschinelles Lernen verbinden, um Vorhersagen darüber zu treffen, was ihre Kunden wollen, und ihnen auch genau das zu geben bevor sie danach fragen müssen - das stärkt das Geschäft und bindet die Kunden an die Marke.»

Die Möglichkeit, proprietäre Algorithmen in eine führende Vermarktungsplattform einzubringen, ist bislang einmalig in der Branche. Die Unternehmen profitieren von der Möglichkeit, ihre Branchenkenntnisse mit den leistungsstarken Funktionen des maschinellen Lernens in Adobe Sensei und der KI von Adobe Target zu verschmelzen, um individuelle Kundenerlebnisse im ganz grossen Stil zu schaffen. So kann etwa ein Finanzdienstleister, der seinen eigenen Algorithmus entwickelt hat, um vorab einschätzen zu können, welche Kunden am ehesten ...

