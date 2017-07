Von Greg Bensinger

NEW YORK (Dow Jones)--Der angeschlagene Taxidienst Uber liebäugelt mit dem Noch-Chef von GE als neuen ersten Mann. Jeff Immelt werde als einer von mehreren Kandidaten heiß gehandelt, wie ein Insider berichtet. Das fünf Mitglieder umfassende Auswahlgremium ist demnach in aktiven Gesprächen mit Immelt. Der Spitzenmanager wird Ende dieses Monats seinen Posten bei GE aufgeben, aber Chairman bis zum Jahresende bleiben. Vertreter von GE und Uber wollten sich auf Anfrage nicht äußern.

Immelt gehört zu den erfahrensten Managern, die Uber in den vergangenen fünf Wochen kontaktiert hat. Bei der Taxi-App hatten Investoren in einer dramatischen Aktion gegen Ko-Gründer und CEO Travis Kalanick revoltiert, nachdem es im inzwischen acht Jahre alten Unternehmen eine ganze Serie von Skandalen gegeben hatte. Kalanick bleibt aber im Board vertreten und gehört auch dem Auswahlausschuss an.

HPE-Chefin Whitman gibt Uber einen Korb

Der Suchprozess soll möglichst schnell abgeschlossen sein. Laut Insidern sind nur noch wenige Namen im Rennen. Darunter war auch Hewlett-Packard-Enterprise-Chefin Meg Whitman. Doch sie zog sich jetzt ganz offiziell von der informellen Kandidatenliste zurück. Sie betonte, dass sie voll und ganz ihrem aktuellen Arbeitgeber verpflichtet sei.

