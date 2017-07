Dübendorf - Das erste von drei Robotik-Summercamps für Kinder von 10-14 Jahren ist diese Woche im Innovationspark Dübendorf über die Bühne gegangen. Zum Abschluss des Sommerlagers präsentierten die Kinder ihre «Mission Rosetta» Regierungsrätin Carmen Walker Späh, ETH Robotik-Professor Roland Siegwart und Astrophysikerin Kathrin Altwegg. Die Exponenten lobten die Vermittlung von digitalen Kompetenzen in diesen Summercamps und strichen die Wichtigkeit der Begeisterung von Kindern für die Technik für die Zukunft heraus. digitalswitzerland unterstützt dieses und weitere Summercamps mit ihrer Initiative «nextgeneration».

Mit dem Robotik-Camp, das von ETH-Forschern begleitet wurde - konnten zentrale Fähigkeiten für die Zukunft gefördert werden. So wurden neben digitalen Kompetenzen auch Teamarbeit, Leadership und Problemlösung geschult. Wie bei der echten Mission Rosetta landeten auch die Roboter der Kinder nicht wie geplant im All, weshalb dieser so programmiert werden muss, dass er sein Ziel auf dem Kometen selbstständig findet und die Daten ...

