Die Digitalisierung verunsichert, Jobs werden komplexer, Hierarchien flacher, Bewerber selten und Start-ups zur Konkurrenz. Unternehmen holen sich deshalb Berater - die dummerweise unter den gleichen Problemen leiden.

"Cutting through complexity", "Transform to the Power of digital", "Shaping the future. Together". Mit diesen drei Slogans preisen sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als Vereinfacher, Capgemini als Digitalisierer und die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) als Zukunftsgestalter an. Die großen Unternehmensberatungen versprechen ihren Kunden eine Menge. Doch können sie es überhaupt halten?

Der Bedarf nach Unterstützung bei Zukunftsplanung und digitaler Transformation steigt allerorten und bescherte den rund 16.000 Unternehmensberatungen Deutschlands im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 7,4 Prozent. 29 Milliarden Euro setzten die Beratungen 2016 um. Der Digitalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen sei Dank sind besonders Organisations- und Prozessberatung (43,5 Prozent Marktanteil), Strategieberatung (24,8 Prozent) und IT-Beratung (21,6 Prozent)* gefragt.

"Sobald ‚Digitalisierung' vor dem Wort ‚Berater' steht, rennen die Unternehmen einem die Bude ein", erzählt ein Berater für mittelständische Unternehmen, der sich auf Digitalisierungsthemen fokussiert hat und deshalb in diesem Zusammenhang nicht namentlich genannt werden möchte.

Beraterbranche profitiert von Veränderungen

Ralf Strehlau unterstützt diese Einschätzung. "Immer wenn Veränderungen anstehen, ist das gut für die Beraterbranche." Strehlau ist Präsident des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) und seit 25 Jahren in der Branche tätig. Grundsätzlich habe jede Branche digitalisierungsbedingten Beratungsbedarf, so Strehlau. Die einen früher, die anderen später. Die Medien- und Handelsbranche bemerkte zuerst, dass die Kunden auf Produkte und Dienstleistungen von gestern keine Lust mehr haben. Mittlerweile kratzen Banken und Versicherungen bei den Unternehmensberatungen an der Tür.

Stärkster Umsatztreiber für die Berater war im vergangenen Jahr die Chemie- und Pharmabranche, hier stieg die Nachfrage um zehn Prozent. Große wie kleine Unternehmen, Verwaltungen und Behörden wenden sich hilfesuchend an Berater. Dabei seien größere Unternehmen "Beratungsfirmen gegenüber grundsätzlich offener", erzählt Strehlau. "Aber auch Mittelständler ab etwa 100 Mitarbeitern holen sich für Spezialthemen wie die Unternehmensnachfolge oder eine Auslandsexpansion Berater ins Haus", so seine Erfahrung.

Sich Hilfe holen ist eine gute Sache. Unternehmen sollten in einem Berater allerdings keinen Heilsbringer sehen, der mit einem Fingerschnipp alle Probleme löst. Tatsächlich haben große wie kleine Unternehmensberatungen mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen wie ihre Mandanten:

Die Anforderungen an die Mitarbeiter werden komplexer und vielschichtiger.Die Strukturen innerhalb der Beratungen verändern sich.Die Start-up-Konkurrenten werden zahlreicher.Es gibt immer weniger qualifizierte Bewerber.

Drei Viertel der BDU-Mitglieder setzen deshalb mittlerweile selbst auf Kooperationen, um vom Wissen anderer Beratungen zu profitieren. Anderen Problemen wie dem Fachkräftemangel steht die Branche genauso ratlos gegenüber wie der Maschinenbauer aus Oberschwaben. Da hilft nur: ausprobieren, scheitern, daraus lernen, besser machen.

*Die komplette Übersicht der nachgefragten Beratungsfelder und das Nachfragewachstum finden Sie in der Tabelle auf Seite fünf.

Die vier Herausforderungen

Problem 1: Die Anforderungen werden vielschichtiger

So wie auch der Maurer nicht mehr nur Steine aufeinandersetzt, sondern den 3D-Drucker programmieren können muss und der Monteur in der Produktionsfirma mehr mit Robotern als mit seinen eigenen Händen arbeitet, ändert die Digitalisierung auch das Berufsbild des Unternehmensberaters.

"Der Berater ist heute nicht mehr der klassische Besserwisser, sondern hat eine Vielzahl von Rollen: Er schreibt natürlich noch klassische Konzepte, ist aber auch der Advocatus Diaboli, übernimmt Coachings, ist zusätzlich Projektleiter, Interim Manager, Katalysator oder Brückenbauer zwischen Eigentümer und Management oder zwischen dem Ist-Zustand und der Zukunftsversion", erläutert Strehlau. Entsprechend steigen auch hier Druck und Stress - bei den Überstunden sind die Unternehmensberater ohnehin seit Jahren führend.

Die veränderten Anforderungen haben natürlich - wie bei allen Unternehmen - nicht nur Auswirkungen auf die Arbeitsbelastung: IT- und Tech-Berater sind gefragt. Und so, wie sich Einzelhändler, Handwerksbetrieb oder Maschinenbauer mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen müssen, brauchen auch die Berater verstärkte Digitalkompetenzen, um ihre Mandanten in eben diesem Bereich beraten zu können.

Und wie sich Dax-Konzerne und Mittelständler mit Start-ups, Labs und sonstigen Externen zusammenschließen, müssen auch Beratungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...