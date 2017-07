Der Hamburger CDU-Landesvorsitzende Roland Heintze, der auch Mitglied des CDU-Bundesvorstandes ist, hat entsetzt auf die Gewalttat in einem Supermarkt in Hamburg-Barmbek reagiert: "Der feige Angriff mitten in Hamburg zeigt uns einmal mehr, dass wir alle zusammen wachsam sein müssen", sagte Heintze der "Bild" (Samstag). Jetzt sei es "einmal mehr wichtig, dass die Hintergründe schnell aufgeklärt werden."

Am Freitag hatte ein Mann in einem Hamburger Supermarkt eine Person mit Messerstichen getötet. Auf der Flucht verletzte er vier weitere Menschen, bevor er von Passanten überwältigt werden konnte. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.