Shiseido Company, Limited (nachfolgend "Shiseido" genannt)(TOKYO:4911) unterstützt "teamLab: Kunstausstellung, präsentiert von Shiseido Ein Wald, in dem Götter leben", veranstaltet von Mifuneyama Rakuen und teamLab Inc. (nachfolgend "teamLab" genannt). Die Ausstellung wurde zum ersten Mal im Jahr 2015 von teamLab abgehalten, basierend auf dem Konzept "Natur wird zu Kunst"; in diesem Jahr findet sie zum dritten Mal statt, wobei Shiseido die Veranstaltung zum ersten Mal unterstützt.

Der Veranstaltungsort, Mifuneyama Rakuen (Takeo, Präfektur Saga, Japan), ist ein 500.000 Quadratmeter großer Park, der Blumen und Bäume aller Jahreszeiten wie Kirschblüten und Azaleen beherbergt. Er wird von Mt. Mifune überragt, der einem chinesischen Schiff ähnelt und angeblich der Ort ist, an dem die sagenumwobene Kaiserin Jingu auf ihrem Heimweg von dem alten Königreich Silla ihr Schiff verankerte.

In diesem Jahr werden an dem Veranstaltungsort 14 Ausstellungsstücke gezeigt: 13 von teamLab mithilfe von Projektionsmapping und anderen Technologien wie Licht und Ton hergestellte Kunstwerke. Das 14. Ausstellungsstück ist eine Gemeinschaftsproduktion mit WASO, der neuen Hautpflegeserie der Marke SHISEIDO, um WASOs Konzept "Alle schönen Dinge stammen aus der Natur" zu vermitteln.

Ziel der Zusammenarbeit

Der Name "Shiseido" stammt aus einer Passage im Yi Jing, derchinesischen klassischen Literatur mit folgendem Wortlaut: "Preise die Tugenden der Erde, die neues Leben hervorbringt und große Werte schafft." Basierend auf der Unternehmensphilosophie, "ein Leben voller Schönheit und Kultur zu beflügeln", hat Shiseido in seiner 145-jährigen Geschichte einen einzigartigen Schönheitssinn geschaffen.

Der Geist einer neuen Wertschöpfung, der in Shiseidos Firmennamen reflektiert wird, unterstreicht dessen Förderaktivitäten für Kunst und Kultur. Der erste President von Shiseido, Shinzo Fukuhara, gründete die Shiseido Galerie (Ginza, Tokio) im Jahr 1919, um junge und aufstrebende Künstler zu fördern, und im Jahr 1978 wurde das Shiseido Art House (Kakegawa, Shizuoka) eröffnet. Beide Orte veranstalten Ausstellungen verschiedener Kunstwerke und verbreiten Informationen über Kunst und Kultur, indem sie Schönheit bieten, die den Wandel der Zeiten vorwegnimmt.

Die aktuelle Zusammenarbeit vereint Shiseidos Tradition, der Schönheit Wert beizumessen, mit teamLabs' revolutionärer und begeisternder digitaler Kunst, die mit den Mitteln der Technologie eine neue Dimension erreicht. Die Unternehmen zielen mit diesem Projekt darauf ab, neue Werte zu bieten, die ein weltweites Publikum überraschen und begeistern werden.

Veranstaltungsübersicht Titel: "teamLab: Kunstausstellung, präsentiert von Shiseido Ein Wald, in dem Götter leben" Veranstaltungsort: Mifuneyama Rakuen (Takeo, Präfektur Saga, Japan) Laufzeit: 14. Juli 9. Oktober 2017 Öffnungszeiten: 14. Juli 14. August 20:00 Uhr 22:30 Uhr (letzter Einlass: 22:00 Uhr) 15. August 9. Oktober 19:30 Uhr 22:30 Uhr (letzter Einlass: 22:00 Uhr) Eintrittsgebühr: Erwachsene: 1.600 Yen; Mittelschüler und Gymnasiasten: 1.200 Yen; Grundschüler: 800 Yen; Babys und Kinder im Vorschulalter: freier Eintritt

Gemeinschaftliches Ausstellungsstück

Titel: WASO-Teehaus "Blumen blühen in einem unendlichen Universum, im Inneren einer Teetasse"

Das Ausstellungsstück befindet sich in einem speziellen Teehaus im Park. Die Besucher können einen Originaltee genießen, der auf fünf Zutaten beruht (Karotte, Blätter der japanischen Wollmistel, Tofu, Zitterling und Honig), die in der neuen Hautpflegeserie WASO der Marke SHISEIDO enthalten sind. Die Erfahrung vereint das Konzept von WASO "Alle schönen Dinge stammen aus der Natur" mit dem der Ausstellung "Natur wird zu Kunst". Durch die Zeremonie des Teetrinkens kann man den ursprünglichen Geschmack der Zutaten würdigen, aber im WASO-Teehaus wird die Erfahrung zur Kunst und ermöglicht es den Besuchern, die Welt von WASO mit allen fünf Sinnen zu erleben.

WASO

WASO ist eine neue Hautpflegeserie der Marke SHISEIDO, die in 88 Ländern und Regionen in aller Welt vertrieben wird. Die neuen Produkte werden im Juli 2017 auf den Markt kommen und sind auf die Generation Y in den USA und einige asiatische Länder ausgerichtet mit dem Konzept: "Fühle Dich schön in deiner eigenen Haut mit einer Hautpflege, die die Inhaltsstoffe optimal nutzt." WASO basiert auf der Philosophie von Washoku, der Tradition japanischerKochkunst, die die Einzigartigkeit und das natürliche Aroma einer jeden Zutat respektiert. WASO stellt den idealen Feuchtigkeitshaushalt der Haut wieder her und befasst sich mit Hautpflegeproblemen wie trockener und fettiger Haut sowie deutlich sichtbaren Poren. Die Pflegeserie ist stufenlos, die Produkte können also nach eigenem Geschmack kombiniert werden, um ihre einzigartige natürliche Schönheit zur Geltung zu bringen.

Mifuneyama Rakuen

Mt. Mifune, wörtlich "das Schiff ihrer Majestät", hat seinen Namen von der Legende, dass Kaiserin Jingu bei ihrer Rückkehr von dem alten Königreich Silla hier ihr Schiff verankerte. Er ist 210 Meter hoch und das Symbol der Stadt Takeo in der Präfektur Saga in Japan. Mt. Mifune kam seit Urzeiten in Schulhymnen vor und stellt eine liebevolle Erinnerung für viele dar, die in Takeo geboren wurden oder dort aufgewachsen sind. Der herrliche Berg, der die Stadt gelassen überragt, hat seine eigene Persönlichkeit. Vor dem Hintergrund dieses Mt. Mifune liegt der Park Mifuneyama Rakuen, dessen überschwängliche natürliche Farben sich mit jeder Jahreszeit verändern. Der Park wurde im Jahr 2010 als Nationaler Ort landschaftlicher Schönheit gestaltet, dem ersten dieser Art in der Präfektur Saga.

teamLab Firmenname: teamLab Inc. Representative Director: Toshiyuki Inoko Anschrift: Tosetsu Hongo Bldg. 5F, 1-11-6 Hongo, Bunkyo-ku, Tokio, Japan Gründung: März 2001 Geschäftstätigkeiten: Eine kollektive, interdisziplinäre kreative Gruppe, die Fachleute aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen in der digitalen Gesellschaft zusammenbringt: Programmierer, Techniker, Computeranimateure, Künstler, Mathematiker, Architekten, Web- und Druckgrafik-Designer sowie Redakteure. Die Gruppe, die sich selbst als "Ultratechnologen" bezeichnet, setzt sich zum Ziel, die Grenzen zwischen Kunst, Wissenschaft, Technologie und Kreativität durch co-kreative Tätigkeiten zu überwinden. Homepage (HP): http://teamlab.art/jp/ Einzelheiten zur Ausstellung: https://www.teamlab.art/e/mifuneyama2017/ YouTube: https://youtu.be/GdnDAP89LQY

