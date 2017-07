Der Mann, der am Freitag bei einer Messerattacke im Hamburger Stadtteil Barmbek einen Menschen getötet und mehrere weitere verletzt hatte, wurde nach Angaben von Hamburgs Innensenator Andy Grote von den Behörden "als Islamist geführt, nichts allerdings als Dschihadist". Der Täter sei zudem psychisch labil gewesen, sagte Grote am Samstag.

Was am Ende für die Tat ausschlaggebend gewesen sei, sei noch unklar. Hinweise auf die Einbindung des Täters in ein größeres Netzwerk gebe es nicht. Grote bestätigte, dass der Täter ausreisepflichtig war. Er habe im Verfahren für die Beschaffung von Passersatzpapieren mitgewirkt und sich noch am Freitag erkundigt, ob seine Papiere bereits eingetroffen seien.

Der Mann war nach der Tat am Freitagnachmittag von Passanten überwältigt und anschließend festgenommen worden.