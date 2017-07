Der Schriftsteller Joe Hill betrachtet die Entwicklung der Gesellschaft in den USA unter Präsident Donald Trump mit Sorge. "Irgendwie haben wir es geschafft, einen Mann zu wählen, der ignorant und auch noch stolz darauf ist", sagte Hill der "Welt am Sonntag".

"Das macht mir wirklich Angst. Es ist eine Zeit der Angst in Amerika. Ich habe etwas Vergleichbares noch nie erlebt", sagte der Schriftsteller. Millionen von US-Bürgern bezögen vermeintliche Nachrichten von Plattformen, "die ihnen wesentliche Fakten vorenthalten", so Hill: "Wenn das so weitergeht, fällt es mir schwer noch zu glauben, dass dies keinen zerstörerischen Einfluss auf unsere Demokratie haben wird."