Marktkommentar

America first?

Der Ausblick für US-Aktien ist weiterhin positiv

US-Aktien sollten über das nächste Jahr hinweg weiterhin positive Renditen liefern. Anhaltendes Gewinnwachstum wird Unterstützung bieten, während fiskalpolitische Anreize seitens der US-Regierung das Aufwärtspotenzial verstärken könnten.



An Aktienmärkten außerhalb der USA, beispielsweise in den Schwellenländern und Europa, wo die Ausgangsbasis für Erträge und Margen niedriger ist, könnte das Aufwärtspotenzial jedoch höher sein.



Diese Überlegungen könnten Anleger dazu bewegen, eine Übergewichtung der Aktienmärkte, mit besonderem Schwerpunkt auf europäische Aktien, vorzunehmen.



Lesen Sie hier im gesamten Kapitel der Quarterly Persepectives einen Einblick in den US-Aktienmarkt und Alernativen.

Erfahren Sie jetzt mehr über unsere Market Insights! Aktuelle Einblicke in die Kapitalmärkte und wertvolle Analysen des wirtschaftlichen Umfelds.