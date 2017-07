Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1727 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. In der Vorwoche war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1777 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015. Zum Franken steht der Euro bei 1,1365 CHF ebenfalls wieder etwas tiefer. Am Freitag ...

